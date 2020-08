Ad Arzachena – comune di riferimento della Costa Smeralda – secondo quanto riporta “Repubblica.it”, un’ordinanza del sindaco, Roberto Ragnedda impone le restrizioni alle serate.

Le ragioni della misura smorza-movida sono i recenti casi di Covid 19, tra i ragazzi romani passati nella costa gallurese . Ma non solo: sono 13 gli ultimi accertati. Flavio Briatore, patron del noto Billionaire chiude in anticipo e attacca duramente l’amministrazione: «Impossibile lavorare e offrire il servizio richiesto dai nostri clienti». Intanto, secondo quanto riportato da “Il Messaggero” ci sono sei dipendenti positivi nel suo staff e oltre cento sono già in isolamento.