Dopo aver concluso un’entusiasmante stagione al quarto posto, il Potenza non ha certo intenzione di fermarsi ed è al lavoro per costruire una squadra in grado di competere con tutte le big che affronteranno il girone C di serie C nella prossima stagione. Uno dei nomi ricercati è quello di Alessandro Cesarini, fantasista classe ’89; per lui 23 presenze e 6 reti con la maglia della Robur Siena la quale, non essendosi iscritta al campionato, ha dovuto svincolare automaticamente tutti i componenti della sua rosa. Come riportato da “Tuttosport”, il giocatore, accostato nei giorni scorsi anche al Palermo, è seguito da Lecco e Monopoli.