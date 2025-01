“Hamilton distrugge Leclerc”: prima bomba a Maranello | Peggio di Carlos Sainz

Scoppia il caos a Maranello, con le recenti voci uscite fuori dalla scuderia che hanno subito infiammato l’ambiente. E’ guerra tra i due piloti.

Manca sempre meno ormai all’inizio della nuova stagione di Formula 1. C’è grande attesa tra appassionati e addetti ai lavori per vedere le nuove macchine all’opera, ma anche per cercare di capire chi saranno i principali candidati per la vittoria del Mondiale.

Una delle cose che però incuriosisce maggiormente tutti è la presenza di Lewis Hamilton in Ferrari. Un campione come l’inglese infatti potrebbe dare tanto alla rossa, ma allo stesso modo proprio il Cavallino Rampante sembra aver dato nuovi importanti stimoli al sette volte vincitore del Mondiale.

Allo stesso tempo però sarebbe bello capire subito quale sarà il suo rapporto con il compagno di squadra Charles Leclerc, e chi tra i due acquisirà a Maranello lo status di pilota numero 1. Ed è proprio a tal proposito che nelle scorse ore dalla scuderia italiana sono arrivate delle notizie incredibili.

Scoppia il caso in casa ferrarista

Le opinioni sulla presenza di Hamilton insieme a Leclerc sono state fin qui molto contrastanti. Qualcuno indica che un dualismo del genere potrebbe far bene ad entrambi. Altri invece lo vedono come un declassamento totale per il pilota monegasco, che non sarà visto più come la primadonna.

E proprio di recente sulla questione è intervenuto un grande ex della Formula 1, vale a dire Juan Pablo Montoya, che ha detto la sua sul tema, affondando quasi totalmente Leclerc.

Farà la fine di Sainz

“La presenza di Lewis costituisce una sfida per Charles. A meno che non abbia già la certezza di essere il futuro del team, Leclerc potrebbe trarre vantaggio dall’arrivo di Hamilton. -Montoya ha proseguito – Se quest’ultimo riuscirà a migliorare le prestazioni della vettura, il giovane pilota potrà imparare da lui e, magari, batterlo”.

Così Montoya ai microfoni di CasinoApps, che però ha poi svelato cosa potrebbe accadere qualora l’influenza di Hamilton influisse in modo negativo su Leclerc. ”In quel caso, la squadra avrà un motivo in più per puntare su di lui per il futuro. Al contrario, se si lascerà condizionare negativamente, potrebbe rischiare di compromettere il proprio percorso, come accaduto in parte con Carlos Sainz Jr. nella passata stagione”.