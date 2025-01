“Sarà il nuovo allenatore di Sinner”: erano rivali e ora saranno insieme | FIRMA DAL 2026

Annuncio importante per il futuro del numero uno del Ranking ATP, che accoglie il suo nuovo allenatore a partire dal prossimo anno.

Jannik Sinner ha scritto una nuova pagina di storia nel tennis italiano con la sua vittoria agli Australian Open 2025, segnando un traguardo straordinario nella sua giovane carriera. Il tennista altoatesino ha dominato il campo in tutto e per tutto, al netto di qualche acciacco fisico palesato nei turni precedenti, che però alla fine non è stato un grosso ostacolo da superare.

Con il trionfo su Zverev, il numero uno del Ranking ATP migliora il suo status, anche se c’è qualcosa che gli desta preoccupazione. Stiamo parlando ovviamente della questione riguardante il doping, dalla quale a breve saprà di più. Un altro tema però si è aperto sul ragazzo di San Candido proprio durante il torneo in terra australiana, e riguarda l’allenatore.

Nello specifico, il 23enne altoatesino ha annunciato ai microfoni, seppur in maniera involontaria, l’addio del suo coach Darren Cahill alla fine del 2025. Di conseguenza le voci sul suo prossimo allenatore che stanno sorgendo sono diverse. Una di queste ha trovato conferma in maniera clamorosa. Quello che è stato un rivale di Sinner sarà colui che lo guiderà a partire dal 2026.

Sinner, il nuovo allenatore è una sorpresa assoluta

Come abbiamo detto in precedenza, le voci e le indiscrezioni su colui che potrà prendere il posto di Cahill sono diverse. Una di queste in particolare riguarda un suo grande rivale.

A metterla in giro è stato di recente l’ex tennista Paolo Bertolucci, che ha così parlato ai microfoni della Rai. ”Tra i nomi che ho letto come possibili successori di Cahill sarebbe bellissimo avere un ragazzo serio come Andreas Seppi, anche se non ha mai allenato’.

Le alternative però non mancano

La provocazione lanciata da Bertolucci potrebbe diventare realistica però. Non è da escludere che infatti Seppi venga inserito nel team di Sinner in futuro. Allo stesso modo però lo stesso ha fatto anche qualche altro nome che potrebbe andare a ricoprire questo ruolo.

Anche Goran Ivanisevic potrebbe essere un’opzione, era nel team di Djokovic. Su Andre Agassi soprassederei”. Solo il tempo ci dirà quale sarà la scelta del nostro tennista e se Bertolucci ci avrà azzeccato.