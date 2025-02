Hamilton e Leclerc lo scoprono leggendo il comunicato: “È STATO LICENZIATO” | La Formula 1 lo perde per sempre

Notizia clamorosa in Formula 1, con un grande protagonista che è stato licenziato in tronco. Hamilton e Leclerc sono senza parole.

Nel weekend del 14, 15 e 16 marzo finalmente la Formula 1 riprenderà. Dopo la pausa infatti i piloti sono pronti a tornare in pista per dare il massimo e raggiungere i propri obiettivi. Tutti, nessuno escluso, vogliono regalarsi grandi gioie. Su tutti il campione in carica Max Verstappen, che vuole il quinto titolo consecutivo.

Allo stesso modo anche i suoi avversari vorrebbero provare a toglierli il Mondiale dalle mani, e sono più affamati che mai. Tra i principali outsider dell’austriaco troviamo i due ferraristi Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Entrambi infatti vogliono riportare in alto la scuderia rossa, e visti i grandi progressi fatti dalla macchina negli ultimi tempi le speranze loro e di tutti i tifosi sono davvero elevate.

Detto ciò però in attesa della ripartenza del campionato, nelle scorse ore sia il pilota monegasco che quello britannico hanno dovuto ad assistere ad un comunicato a dir poco scioccante. Un grande volto della F1 infatti è stato licenziato in tronco, con la FIA che ha emanato anche il comunicato ufficiale.

L’annuncio che ha gelato tutti

Nel corso degli ultimi tempi stanno facendo parecchio discutere alcune decisioni prese dalla FIA. Uno dei temi che ha creato maggiore scompiglio è stato ad esempio quello riguardante le multe da infliggere ai piloti per le parolacce dette via radio.

Di recente però a generare delusione è stato un clamoroso licenziamento, annunciato con un comunicato ufficiale dalla Federazione stessa. “È con rammarico che annunciamo oggi che Johnny Herbert non ricoprirà più il ruolo di steward dei piloti di F1 per la FIA. Johnny è ampiamente rispettato e ha portato un’esperienza e una competenza inestimabili nel suo ruolo”.

Le ragione che hanno spinto a tale decisione

Secondo quanto comunicato dalla stessa FIA, l’ex pilota di Sauber e Benetton sarebbe stato licenziato in quanto oltre al ruolo di steward ricopriva anche quello di commentatore presso alcune emittenti.

Cosa inconcepibile dunque per la Federazione, che gli ha dato così il benservito. La decisione ha dunque lasciato tutto il mondo della F1 senza parole, inclusi i due ferraristi, che tra una prova e l’altra hanno appreso la notizia.