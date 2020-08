«L’interesse è vero. Se mi chiedete se Ferrero è pronto ad investire domani mattina vi dico di sì. L’interesse verso il Palermo calcio è sempre stato vivo e vi posso dire che l’unico ostacolo non è di natura economica, ma è soprattutto personale di alcuni investitori che sono attualmente all’interno del Palermo calcio». Queste le parole del dottor Guzzetta, rilasciate ai microfoni di “Sampgazzetta.com” in merito a un interesse di Ferrero per il Palermo.

Guzzetta ha continuato dicendo: « Il Palermo calcio sta affrontando un momento molto delicato e da consulente e tifoso di Ferrero posso solo dire che è già pronto, basta che ci sia l’ok di tutti. Per quanto riguarda la vostra domanda sui concordati e cessione della Sampdoria, nel caso riuscisse in questa impresa, non posso dire assolutamente niente perchè non è a mia conoscenza. Confermo che Ferrero è pronto ad entrare con una quota di maggioranza».