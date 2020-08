« Bari? Ci sono stati dei contatti, dei sondaggi da parte del Bari. Però per adesso niente di particolare. Adesso lui è impegnato nel ritorno contro il Chievo Verona. Vediamo come va la stagione in corso dello Spezia e poi valuteremo». Queste le parole del procuratore di Galabinov, Andrea D’Amico, rilasciate ai microfoni di “Tuttoc.com” in merito a un possibile interessamento del Bari.