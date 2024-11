“Guida al posto di Sainz”: chiamato d’urgenza il pilota italiano | Vasseur costretto al ribaltone ad Abu Dhabi

Il pilota spagnolo della rossa non correrà nel prossimo GP, e un italiano è stato chiamato d’urgenza per mettersi al volante della Ferrari.

Mancano ormai solamente tre gare alla fine della stagione di Formula 1. Il titolo piloti sembra ormai dover finire nelle mani di Max Verstappen. Il pilota austriaco ha un importante vantaggio nei confronti dei suoi rivali, e solamente un miracolo potrebbe toglierli la vittoria finale dalle mani.

Al contrario però il Mondiale costruttori è ancora tutto aperto, e a concorrervi c’è soprattutto la Ferrari, che può ancora recuperare lo svantaggio di 36 punti sulla McLaren. E’ per questa ragione dunque che in quel di Maranello c’è tutta la volontà di fare bene e di ottenere il massimo per gli ultimi tre appuntamenti della stagione, a partire dal prossimo GP di Las Vegas.

Nelle scorse ore però in casa rossa sono arrivate delle novità clamorose, che riguardano però l’ultima gara della stagione, quella in programma ad Abu Dhabi. In questa corsa infatti una delle monoposto del Cavallino Rampante non verrà guidata da Carlos Sainz, ma a sorpresa da un pilota italiano.

Clamoroso in casa Ferrari, un italiano sostituisce Sainz

Come ben sappiamo da regolamento imposto dalla FIA, ogni scuderia di Formula 1 dovrà schierare un pilota debuttante in almeno due sessioni di libere. La Ferrari in precedenza aveva scelto il giovane inglese Oliver Bearman. Questo però avendo corso già tre gare ufficiali ha perso ufficialmente lo status di rookie.

Di conseguenza dalle parti di Maranello si dovrà individuare un altro pilota che possa portare a termine questo compito, e la scelta fatta dall’ingegnere francese Frederic Vasseur è davvero clamorosa. Nelle prove libere di Abu Dhabi, ultima gara della stagione, al volante della rossa, per sostituire Carlos Sainz, ci sarà un italiano. Vediamo di chi si tratta.

Ecco chi è il pilota del bel paese

L’italiano che guiderà la Ferrari nelle libere dell’ultima gara di questa stagione è Antonio Fuoco, 28enne calabrese vincitore della 24 ore di Le Mans.

Al momento non c’è nulla di ufficiale da questo punto di vista, ma i vari indizi presenti anche sui social lasciano tutti pensare a questa opzione, che dopo tanti anni sarebbe a dir poco storica per la Scuderia di Maranello e per l’automobilismo del bel paese.