Vado ad allenare il tuo rivale: Matteo Berrettini lo scopre da una telefonata | “È la persona giusta”

Brutta botta per Matteo Berrettini, vittima di un tradimento totale. L’annuncio è chiarissimo e il tennista italiano è rimasto senza parole.

Jannik Sinner è senza dubbio il tennista italiano del momento, anzi, dai numeri e dai tanti successi ottenuti, viene indicato come il migliore di sempre. Il numero uno del Ranking ATP infatti continua a macinare record su record, come nessuno mai prima proveniente dal bel paese aveva fatto. Prima della sua esplosione e consacrazione definitiva però un altro azzurro sembrava poter regalare grandi gioie agli appassionati dello stivale.

Stiamo parlando di Matteo Berrettini. Il 28enne nato a Roma ha sempre messo in risalto ottime doti e qualità, ma al contrario del suo collega e connazionale non è mai riuscito ad ottenere grandi risultati e continuità di rendimento. Detto ciò è ovvio che il classe 1996 rimane uno dei personaggi di spicco di questo sport in Italia.

Ed è proprio per questa ragione che di recente una notizia sul suo conto ha lasciato tutti senza parole. Il suo vecchio allenatore infatti ha deciso di cominciare ad allenare il suo rivale, e Berrettini è rimasto così vittima quasi di un vero e proprio tradimento scoperto con una semplice telefonata.

Berrettini è senza parole: il suo allenatore lo ha tradito

Nel corso della sua carriera Matteo Berrettini è stato seguito per ben 13 stagioni da Vincenzo Santopadre. Ed anche grazie a lui che il 28enne è riuscito ad ottenere alcuni risultati importanti.

Quasi un anno fa però le strade dei due si sono separate in maniera consensuale, e il coach adesso segue il francese Luca Van Assche. Tuttavia però per lui sta per iniziare una nuova avventura, dove aiuterà il grande rivale di Berrettini.

L’annuncio arriva dallo stesso tennista

Sarà Lorenzo Sonego a beneficiare dell’aiuto di Santopadre. “Vincenzo ci darà una mano nelle fasi di allenamento a Torino e qualche volta a Roma seppur resti il coach di Van Assche. Nei tornei continueranno a seguirmi Fabio Colangelo e Davide Galoppini“.

E’ stato lo stesso tennista torinese ad annunciarlo di recente ai microfoni di La Stampa. “L’ho conosciuto nei tornei quando allenava Berrettini e da subito ho instaurato un bellissimo rapporto umano con lui. Ho grande stima della persona e del coach. Ho ancora voglia di investire su me stesso e credo che Vincenzo sia la persona giusta per aggiungere qualcosa di nuovo al mio gioco, creando la giusta sinergia con il team“.