Meteo: allerta gialla a Palermo e provincia

La Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di allerta meteo-idrogeologica e idraulica, valido fino alla mezzanotte di domani, che coinvolge il territorio di Palermo. Secondo quanto comunicato dal Comune di Palermo, per l’area cittadina e le zone limitrofe è stata dichiarata un’allerta gialla, che segnala la possibilità di fenomeni atmosferici intensi con potenziale impatto su mobilità e infrastrutture.

L’allerta gialla prevede possibili rovesci, temporali e vento forte, condizioni che potrebbero causare disagi nelle aree maggiormente esposte e connotate da fragilità idrogeologica. I cittadini sono invitati alla massima prudenza e ad evitare spostamenti non necessari in prossimità di fiumi, torrenti o aree a rischio di allagamento.

Le autorità locali raccomandano anche di assicurarsi della stabilità di oggetti mobili e strutture esterne e di evitare l’utilizzo di mezzi privati se non strettamente necessario. La Protezione Civile continuerà a monitorare l’evolversi della situazione, e ulteriori aggiornamenti saranno comunicati in caso di variazioni significative.

I cittadini possono seguire i canali ufficiali per aggiornamenti in tempo reale e consultare il sito della Protezione Civile regionale per tutte le indicazioni di sicurezza da adottare in caso di maltempo.