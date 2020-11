Il direttore dell’area tecnica del Calcio Catania, Vincenzo Guerini, ha parlato a “Catanista” su “Radio Fantastica”, a proposito del derby tra Palermo e Catania in programma lunedì.

«Arriviamo abbastanza bene, non saremo sicuramente al massimo, ricordiamo che abbiamo cambiato 14-15 calciatori, allenatore nuovo, i problemi di ricostruzione generali della società, quindi dobbiamo avere la pazienza giusta. Ma credo che arriviamo abbastanza bene a questa sfida e non avendo giocato domenica questo ci ha permesso di recuperare pedine importanti per noi. Reginaldo domani sarà anche in gruppo e quindi in generale dal punto di vista fisico saremo apposto. Io penso che saranno recuperabili Tonucci e probabilmente anche Sarao. Per Piccolo credo dovremo aspettare una settimana in più, però siccome ha avuto una piccola lesione muscolare è meglio andarci con i piedi di piombo».