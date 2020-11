Il nuovo Dpcm imporrà il coprifuoco dalle 22 secondo la prima bozza trapelata. Il governo avrebbe sciolto la riserva:

«Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi».





Le misure, si legge nella bozza, si applicano dalla data del 5 novembre e sono efficaci fino al 3 dicembre.

Dpcm entro stasera, lockdown light sul modello tedesco. Vertice con le Regioni alle 15.30. Zampa: «Non paralizziamo il Paese»

Il nuovo Dpcm imporrà il coprifuoco dalle 22 secondo la prima bozza trapelata. Il governo avrebbe sciolto la riserva: «Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi». Le misure, si legge nella bozza, si applicano dalla data del 5 novembre e sono efficaci fino al 3 dicembre.

APPROFONDIMENTI

Il nuovo Dpcm con le misure di lockdown contro il coronavirus potrebbe arrivare «nelle prossime ore, entro stasera», come era trapelato in un primo momento. Ma il vertice con le Regioni inizialmente previsto alle 15.30 è slittato alle 17 perchè si starebbe ancora lavorando sul testo.

«Sono convinta che domattina ci sveglieremo con un Dpcm già pronto, quindi confido che entro stanotte il Dpcm arrivi a vedere la luce», ha detto a RaiNews24 il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa. «È molto complesso anche per il meccanismo che mette in moto – ha aggiunto – perchè attua una sorta di automatismo».

Previsto un lockdown light, simile al modello tedesco, dice la sottosegretaria alla Salute Zampa. Il testo prevederà un coprifuoco serale, resta ancora da stabilire a che ora, le ipotesi in campo sono le 21 o le 22. Saranno individuate tre aree con scenari di rischio e misure via via più restrittive. Potrebbero essere la Calabria, il Piemonte e la Lombardia le più toccate. Previsto un vertice governo-Regioni, con Comuni e Province, alle 17, con i ministri Boccia e Speranza, il commissario Arcuri e il capo della Protezione civile Borrelli. Il governo lavora anche a un nuovo decreto ristori.

Intanto il governo conferma lo stop a musei e teatri e la chiusura dei centri commerciali nel week end. Per quanto riguarda la Dad, dipenderà dal livello di allerta nella regione di riferimento.