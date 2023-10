Da Pep Guardiola arriva la benedizione nei confronti dell’ex rosanero Roberto De Zerbi.

«Roberto De Zerbi sarà il prossimo tecnico del Manchester City, ne ha tutte le qualità».

Lo dice così, senza mezzi termini Pep Guardiola in persona. La frase riportata dal Telegraph suona come un’investitura ufficiale, un passaggio di consegne che incensa il capo del giovane e lanciatissimo tecnico del Brighton, squadra che domani se la vedà proprio contro i Citizens in una sfida che si preannuncia ad altissimo tasso di spettacolarità e gol.