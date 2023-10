Mario Balotelli continua a sognare la maglia della Nazionale. L’ex centravanti di Inter e Milan, lancia un appello al ct azzurro Luciano Spalletti.

Di seguito le parole dell’attaccante a “Tv Play”:

«A livello di qualità non c’è uno come me, io non mollerò mai per la Nazionale. Dopo la Macedonia avevo detto di non volerci andare più, ma era un momento di tristezza. Poi, ragionandoci bene, so che in realtà non chiuderei mai la porta. Se dovessi giocare con la Nazionale, andrebbe bene anche non essere titolare, ma so che nessuno può fare la differenza più di me, anche entrando nell’ultimo quarto d’ora».