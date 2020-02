Di seguito alcune dichiarazioni di Salvatore Gualtieri,direttore Marketing, Comunicazione e Rapporti Istituzionali del Frosinone calcio, rilasciate al programma di Extra Tv, BMovie: «Quella contro il Venezia è stata una vittoria diversa dalle precedenti, ho visto una squadra più determinata e soprattutto consapevole della propria forza. Tutto il gruppo sta crescendo, il cammino è lungo ma spero di non fare i playoff e di arrivare a Crotone, alla penultima giornata, con la promozione già in tasca. Occhio però a Empoli e Spezia. Nei nostri progetti c’era un viaggio in Cina, purtroppo per il momento è tutto slittato ma il lavoro è stato già pianificato – ha proseguito Gualtieri – Stadio? Il prossimo campionato sarà inaugurato il pub-bistrot, che nascerà all’interno della tribuna centrale e sarà aperto per tutta la settimana, escluso il giorno della partita. Diventerà un punto di riferimento per tutti i tifosi del Frosinone. Lo store dello Stirpe ci sta dando grandi soddisfazioni, in futuro vogliamo però creare anche dei mini point, con i nostri prodotti ufficiali, in più comuni della Provincia. Vogliamo coinvolgere sempre di più la gente – ha concluso Gualtieri – lavoriamo sulla passione dei tifosi. Il sogno nel cassetto? Giocarsi l’Europa League con il Frosinone. Questa è una piazza speciale, con un grande proprietà che ti permette di lavorare al meglio».