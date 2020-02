Il patron del Catania Antonino Pulvirenti e Claudio Lotito, patron di Lazio e Salernitana, si sono ritrovati non molto tempo fa in un ristorante nel cuore di Roma in quella che doveva essere una rimpatriata e gli effetti dell’incontro sono stati positivi. Fermo restando che il futuro del Catania resta vincolato da possibili operazioni di vendita, pare che il patron della Lazio sia pronto a “scendere in campo” per aiutare l’amico vista anche la sua posizione privilegiata nel mondo del calcio. Questo secondo quanto riportato da “La Sicilia”.