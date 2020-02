Nell’allenamento mattutino del gruppo giallorosso sul sintetico di Mili Marina non si può non prendere nota dell’assenza in campo del tecnico Karel Zeman. I giocatori stanno svolgendo, come consuetudine, la preparazione per la gara contro la Cittanovese agli ordini del tecnico della Juniores Peppe Spada e degli altri componenti dello staff tecnico. Potrebbe, quindi, esserci un’ulteriore svolta nei piani del Messina. La squadra nelle ultime settimane ha messo in campo poche idee dimostrando di non seguire i dettami del tecnico.