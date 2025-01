Grosso presenta Spezia-Sassuolo: «Sarà una gara importante, ma non ci vogliamo cullare sulla classifica»

Domani, venerdì 24 gennaio, la 23esima giornata di Serie B si aprirà col match-clou tra Spezia e Sassuolo. Fabio Grosso, allenatore dei neroverdi, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida in casa dello Spezia, il big match della 23esima giornata di Serie B in programma domani sera allo stadio Picco:

«Sono passate tante gare, qualche piccolo aggiustamento le squadre lo hanno fatto ed entrambe hanno fatto un grandissimo campionato. Noi siamo venuti da una delusione, a loro faccio i complimenti perché l’anno scorso hanno tenuto la categoria per poco nonostante aspettative diverse e sono ripartiti alla grande, quasi con gli stessi interpreti di un anno fa, quindi vuol dire che cambiando le energie i risultati possono essere diversi e complimenti anche a Luca D’Angelo. Ci siamo preparati per fare una grande gara. Spezia-Sassuolo come una finale?

“Sarà un titolo che leggeremo perché è una partita bella e importante tra due squadre che stanno facendo bene ma mancheranno comunque tante gare dopo domani e sappiamo che un bel risultato per noi metterebbe un bel solco importante ma non ci vogliamo cullare, non ci vogliamo cullare sulla classifica e su quello che si dice su di noi. Stiamo preparando bene la gara sapendo che quanto fatto nell’ultima partita potrebbe non bastare».

Sul mercato:

«Sono contento di quanto sta facendo la società, ci confrontiamo cercando di trovare una strada comune. Sono contento di Laurs che è arrivato, due ragazzi sono andati a malincuore perché avevano l’occasione per andare a giocare. Sono contento di quanto fatto. Skjellerup

è a disposizione e verrà con noi. Veniva da un periodo di riposo e siamo contenti di averlo. È un ragazzo solare che ha qualità tecniche e umane. Potenziale da poter esprimere e siamo contenti di averlo».