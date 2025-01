Bari, Longo sul mercato: «Non possiamo permetterci giocatori come Brunori e Pohjanpalo»

Sabato 25 gennaio il Bari farà visita al Cesena in occasione della 23esima giornata del campionato di Serie B. Il tecnico Moreno Longo ha parlato in conferenza stampa, rilasciando le seguenti parole:

«Abbiamo grande rispetto di una squadra forte, costruita bene, che ha giocatori e alternative di livello. Allenata e preparata bene. Con più attenzione e precisione potevamo avere più punti, ma i numeri non mentono mai. Abbiamo lavorato bene. Ogni volta che finisce una partita si azzera sempre tutto. Quello che può cambiare è l’umore. Ora dobbiamo prepararci a fare una grande partita a Cesena, che nel proprio stadio loro fanno sempre bene. Perché il Bari riceve troppe critiche? Quello che fa la differenza è un’analisi del gruppo. Si può vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, io lo faccio al primo modo. Il nostro è un buon percorso, che è ripartito da un playout in cui il Bari aveva un piede e mezzo in Serie C. Giochiamo con dignità su ogni campo, siamo in zona playoff da un po’ tempo. Noi stiamo facendo il massimo rispetto a quello che possiamo permetterci. Se si guarda il bicchiere mezzo pieno, paragonandoci a proprietà con altri budget. Noi non possiamo prendere né Brunori né Pohjanpalo. Abbiamo comunque acquistato Bonfanti, un giovane che negli ultimi anni ha fatto parlare molto bene di sé».