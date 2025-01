Modena, Magnino: «A Palermo la nostra unica gara davvero sotto tono»

A tre giorni dalla partita contro la Cremonese, valida per la 23esima giornata di Serie B, Luca Magnino, centrocampista del Modena, è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito un estratto delle sue parole:

La prossima partita è contro la Cremonese. Quali sono le tue sensazioni?

«È una trasferta che rievoca ricordi poco felici. L’anno scorso abbiamo subito quattro reti e in Coppa Italia sono stato espulso dopo pochi minuti. Spero che questi episodi ci servano da stimolo per fare una prestazione migliore questa volta».

Dopo le vittorie contro Reggiana e Pisa, la squadra ha faticato a mantenere la continuità. Come mai?

«Ci è mancato quel pizzico di cattiveria per portare a casa un altro successo. A Palermo abbiamo disputato forse l’unica gara davvero sotto tono. Contro il Frosinone, invece, la prestazione non è stata del tutto negativa fino al gol del loro pareggio. Alla fine della partita, nello spogliatoio c’era silenzio e tanta delusione. Dobbiamo e possiamo fare di più».

I tifosi hanno manifestato il loro dissenso con dei fischi. Come avete vissuto la situazione?

«È giusto dire che la gente ci ha sostenuto per tutta la partita, e questo in casa ci dà sempre una grande mano. Alla fine, il loro dissenso è stato comprensibile, ma lo abbiamo preso nel modo giusto: come uno stimolo a fare meglio».

Hai un sogno nel cassetto per il futuro?

«Si sogna sempre, è normale nel nostro lavoro. Guai a smettere di farlo».