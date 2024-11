Grosso presenta Sassuolo-Salernitana: «Ci sono club con qualche punto in meno ma che possono recuperare»

Alla vigilia della sfida tra Sassuolo e Salernitana, è intervenuto in sede di conferenza stampa l’ex calciatore rosanero ad oggi tecnico nei neroverdi Grosso. L’allenatore ha parlato anche del momento dei suoi.

«E’ un Sassuolo che si è preparato per preparare una gara difficile in cui i piccoli dettagli possono fare la differenza. Al di là dei gol è importante fare partita piena, essere presenti con grande determinazione ed energia, grande lucidità per riconoscere i momenti della partita e dobbiamo essere bravi a riconoscerli per trovare il nostro potenziale. Lotta promozione? Non sono molto focalizzato sull’argomento perché non mi interessa ma non credo che possa esserci una cosa del genere perché ci sono squadre che hanno qualche punto in meno ma hanno potenziale per fare grandi filotti, è un campionato apertissimo perché ci sono squadre dietro che non pensavano di stare dietro e pensano di poter raggiungere quelle davanti. Noi dobbiamo pensare partita dopo partita per poi più in là focalizzarci sulla classifica e capiremo quelle che sono le squadre più indirizzate verso il traguardo».