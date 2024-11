Inzaghi presenta Carrarese-Pisa: «Gare in B sono tutte difficili. Siamo forse sopra le aspettative»

Alla vigilia della sfida tra Carrarese e Pisa, è intervenuto il tecnico dei toscani Filippo Inzaghi. L’ex Milan ha parlato dell’ottimo andamento dei suoi, presentanto la complicata sfida contro la Carrarese:

«Le partite in Serie B sono tutte difficili, e un campo particolare, piccolo e sentito, ci sarà anche per loro, che indubbiamente saranno più abituati, ma non voglio alibi: oggi andremo ad allenarci li, e domani dovremo cercar di fare la nostra gara, giocando a calcio e comandando il gioco. Noi dobbiamo solo cercare di giocare meglio di quanto finora fatto, perché possiamo migliorare. Avremo assenze, sì, comprese quelle di Tramoni, Moreo e Marin, ma per me sono opportunità perché abbiamo calciatori straordinari che finora hanno avuto meno spazio, come Arena, Vignato e Mlakar…sono certo che questa partita ce la faranno vincere loro. A ogni modo, porteremo con noi anche anche Ferrari, che è un bravo attaccante della Primavera. Titolo di Campioni di inverno? Ci interessa poco. Siamo forse sopra le aspettative, ma questo è per noi un motivo di soddisfazione, e ci tengo a sottolineare che siamo in linea con gli obiettivi del club, ovvero quello di migliorare dalla stagione passata e di valorizzare i nostri giovani. Mi interessa solo vedere una crescita continua dei miei, la sto vedendo e va benissimo così».