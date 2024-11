Calabro presenta Carrarese-Pisa: «Dobbiamo limitarli e mostrare le nostre qualità»

Alla vigilia della prossima sfida di campionato tra Carrarese e Pisa, è intervenuto il tecnico Calabro per presentare quella che sarà la sfida. L’allenatore ha poi parlato dell’andamento dei suoi da inizio stagione.

«Abbiamo spinto tanto durante la sosta, ne abbiamo approfittato per fare determinati lavori sia fisici che tattici, e abbiamo avuto la felice esperienza di andare dal Papa, evento che ci ha inorgoglito e fatto felici. Poi da lunedì è partita la settimana tipo, approcciata come tutte le altre, sapendo che incontriamo l’altra toscana di Serie B: portare questo ambiente a fare questo tipo di gare è motivo di orgoglio. Il Pisa ha dei numeri importanti, anche fuori casa ha fatto qualcosa di fruttuoso. Ovvio quindi che abbiamo studiato nel dettaglio quelli che possono essere i punti deboli dei nerazzurri, perché servirà limitare i loro punti di forza, quali transizioni, ripartenze, bravura nel trasformare rapidamente un’azione difensiva in offensiva. A ogni modo la prestazione nostra non mancherà, siamo consci che la faremo, cercando di limitare le potenzialità avversarie ma mostrando le nostre: conteranno molto spirito e mentalità, oltre anche i sistemi di gioco».