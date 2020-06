«Devo dire che senza spettatori è stato uno spettacolo monco», queste le parole di Gabriele Gravina ai microfoni de “La Stampa”in merito alla Coppa Italia giocata senza pubblico. «Quando riapriranno gli stadi? Non appena saremo definitivamente al riparo da questo virus grazie a un vaccino – prosegue Gravina -. Come è andato questo periodo di incertezza per la ripresa del campionato? È nelle difficoltà che le persone rivelano la propria natura e la propria lealtà. Ecco, diciamo che ho fatto una certa selezione. C’è chi mi ha deluso, ma cerco di cogliere il lato positivo: almeno hanno gettato la maschera e così ho capito chi sta da una parte e chi dall’altra. I rapporti con Malagò? La questione non è questa, io mi aspettavo una maggiore condivisione anche dall’intero sistema. Solo perché all’inizio del lockdown abbiamo detto che il calcio faceva da volano al sistema, siamo stati aggrediti e tacciati di arroganza. Non chiedevamo privilegi, ma il riconoscimento della nostra centralità. E invece c’è chi ha ragionato in base al proprio orticello».