Nessun nuovo contagio da Coronavirus e nessun decesso in Sicilia rispetto a ieri, con dieci guariti in più rispetto a ieri. E’ questa la situazione aggiornata alla protezione civile dalla Regione. In Sicilia sono stati segnalati, in tutto, 3070 casi. Nell’Isola i ricoverati sono sempre 26 (di cui 5 in terapia intensiva), 114 in isolamento domiciliare, per un totale di 140 attuali positivi. Nessun decesso nelle ultime 24 ore, con un totale fermo a 280. I guariti salgono a 2650, i tamponi a 189.938, poco più di 2 mila rispetto a ieri.