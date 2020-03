Il segretario all’Istruzione del Regno Unito, Gavin Williamson, sta esaminando “quali misure extra” possano essere prese per rallentare la diffusione del coronavirus. In un’intervsita alla Bbc, ha detto: “Il governo sta valutando ogni misura. Ma, come ha affermato il premer Boris Johnson, al momento non c’è un piano per gli insegnanti in formazione e appena qualificati e i loro collocamenti. Ventimila militari per contribuire alla lotta contro l’epidemia: lo ha annunciato il ministero britannico della Difesa all’indomani della decisione del primo ministro Boris Johnson di chiudere tutte le scuole del Paese a causa dell’emergenza. Nei giorni scorsi lo stesso Johnson aveva messo in stato di allerta 10 mila militari e quindi la nuova misura annunciata dal ministero della Difesa indica un raddoppio delle forze in campo. In Gran Bretagna si contano finora 2.626 casi confermati e 104 morti.