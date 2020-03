Il principe Alberto di Monaco è risultato positivo al Coronavirus. Lo ha riferito il Palazzo reale. Solo qualche giorno fa il principe era apparso in tv per lanciare un messaggio alla popolazione per superare insieme l’emergenza sanitaria da Covid-19. “Il nostro paese sta vivendo e si sta confrontando con la crisi sanitaria più grave della sua storia. Il nostro governo è preparato all’epidemia e sono stati presi tutti i provvedimenti necessari. Per rallentare il diffondersi del virus vi chiedo di rimanere a casa mentre i lavoratori della sanità e della forza pubblica stanno lavorando per voi”, aveva dichiarato. Alberto continuerà a lavorare dai suoi appartamenti privati, dove si trova in isolamento.