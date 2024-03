Gorini presenta Cosenza-Cittadella: «In questo momento serve un risultato»

Edoardo Gorini ha parlato oggi in conferenza stampa per presentare il match di domani pomeriggio tra Cosenza e Cittadella. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni raccolte da Trivenetogoal.it:

«In questo momento serve un risultato. Lo dobbiamo trovare in tutti modi, se serve anche giocando male. Contro il Pisa doveva finire 0-0, esattamente quello di cui abbiamo bisogno in questo momento. Il Cosenza vive una situazione particolare, ma non più tardi di poche settimane fa ha pareggiato a Parma. Sono una squadra di valore, anche se arrivano da un derby perso. Mi aspetto un Cosenza con il coltello tra i denti e che abbia voglia di rifarsi dopo la gara con il Catanzaro, mettendo la sfida sul lato temperamentale per portarla a casa. La pressione fa parte del mestiere di allenamento.

Vivo male questo momento perché ci tengo ai ragazzi, alla società ed anche a me stesso. Stiamo facendo di tutto per venirne fuori. A parole sembra semplice, a livello mentale meno. A Cosenza dobbiamo giocare tranquilli, facendo la nostra partita. L’unica medicina è il risultato e in questa settimana ho lavorato in questa direzione. Le prossime due partite decisive? Le conferme della società fanno piacere, vorrei ripagare questa fiducia “giocando”. Mi sento un leone in gabbia e devo trasferire la mia rabbia ai giocatori. In questo devo cercare di essere bravo».