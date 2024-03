Serie B: Pohjanpalo MVP di febbraio

Il trofeo MVP della Serie BKT arriva a Venezia. Dopo Palermo, il riconoscimento come miglior giocatore del mese, ideato dal title sponsor BKT e riconosciuto ufficialmente dalla Lega B, giunge in laguna per premiare, nel mese di febbraio, l’attaccante finlandese Joel Pohjanpalo.

Chiamati a votare, come sempre, i giornalisti dei broadcaster ufficiali del campionato (Sky e Dazn) insieme al collezionista sportivo Filippo Delprete (Italian jersey collector). Il match Venezia-Bari, valido per la 10a giornata di ritorno della Serie BKT, rappresenterà la cornice ideale per Pohjanpalo che riceverà il premio davanti ai suoi tifosi nel corso del cerimoniale pre-gara.

Analizzando i dati Opta sul suo rendimento nel mese di febbraio, si nota come abbia segnato ben sei gol in cinque match: nessun calciatore dei top 5 campionati e relative seconde divisioni ha realizzato più gol nel periodo. Pohjanpalo, insieme a Bukayo Saka, Martin Braithwaite e Iké Ugbo, è anche uno dei quattro giocatori ad aver realizzato due doppiette nel mese di febbraio, considerando i top 5 campionati e relative seconde divisioni. Tra i giocatori con almeno due gol nel mese di febbraio nella Serie BKT, Pohjanpalo è quello con la media gol/minuti più bassa, un gol ogni 67’, ed è anche nella top 5 del campionato per tiri tentati in campionato: 15.

Nato ad Helsinki, classe ’94, Pohjanpalo rappresenta il centravanti moderno, capace di svariare su tutto il fronte offensivo. Dotato di buona tecnica, grazie al suo fisico imponente riesce ad essere efficace anche in zona assist, garantendo qualità e quantità sottoporta.

Nel corso della sua carriera, ha vestito maglie prestigiose, specie in Germania, come quelle dell’Amburgo, Bayer Leverkusen e Fortuna Düsseldorf fino all’approdo in laguna nell’agosto 2022. Alla prima esperienza italiana, Pohjanpalo si è imposto subito come uno dei migliori attaccanti del campionato, totalizzando 19 gol e 7 assist in 37 presenze. Nel corso di questa stagione ha già messo a segno 15 gol in 24 presenze condite anche da 3 assist, un bottino niente male per continuare ad inseguire il premio Pablito.