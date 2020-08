Da ieri è ufficiale il passaggio di proprietà nelle mani di Dan Friedkin e oggi, come riporta “Tuttomercatoweb.com”, è apparso uno striscione davanti alla nuova sede del club con scritto: “A non rivederci mai più… James, il presidente più inutile della storia!”. Anche la firma è inequivocabile e richiama all’appellativo che lo stesso Pallotta aveva riferito ad alcuni tifosi della Curva Sud: “I tuoi fottuti idioti”.

In questi 10 anni di presidenza, James Pallotta non è riuscito ad instaurare un legame forte e diretto con la tifoseria del club giallorosso. Gli stessi ultras, spingevano da diversi mesi per una cessione della Roma, per innalzare il livello e gli obiettivi stagionali.