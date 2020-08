L’attaccante Ferdinando Sforzini continua a mandare messaggi via social, dopo le ultime storie social pubblicata dal calciatore immerso in duri allenamenti quotidiani, destinati (probabilmente) alla dirigenza rosanero: “Manchi da troppo tempo”. Questo il testo della sua storia Instagram pubblicata poco fa dal calciatore. Il “taglia gole” Sforzini non ha mai nascosto la sua volontà di continuare la sua avvnetura con la maglia rosanero.



Come è noto, il Palermo ha deciso di puntare sul giovane Lucca e sull’esperto Saraniti al momento per l’attacco, in attesa del colpo da 90 come vero bomber del club. La dirigenza rosanero pare non voglia puntare più su di lui per affrontare il prossimo campionato di C, ma Nando spera ancora in una chiamata.