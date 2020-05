Olivier Glasner, tecnico del Wolfsburg, ha festeggiato la bella vittoria della sua squadra sul campo dell’Augsburg e nel post-partita ha raccontato anche le sue sensazioni su questa nuova versione del calcio ai tempi del Coronavirus. Ecco le sue parole, riportate da “Tuttomercatoweb.com”: «Bene per i tre punti, è stato bello segnare nei minuti di recupero. La gioia è stata grande, ma noi dobbiamo essere disciplinati e rispettare tutte le misure che bisogna attuare. Una vittoria come questa sarebbe stata ancor più bella se ci fossero stati i tifosi, è con loro che vuoi festeggiare in queste situazioni».