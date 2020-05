Primo caso di Covid19 a Francofonte, Comune nella zona nord del Siracusa. Stando a quanto riferito da “Blogsicilia.it”, è stata la stessa amministrazione a comunicare l’infezione. “Rassicuriamo l’intera popolazione che tutti i protocolli previsti dalla normativa in materia di isolamento familiare e verifica di eventuali contatti con il soggetto contagiato sono stati immediatamente attivati” fanno sapere dal Comune e nelle prossime ore il sindaco darà altre informazioni sulla vicenda. A Noto, il sindaco, Corrado Bonfanti, durante il consueto messaggio video, ha annunciato la positività di una donna. “E’ una persona – ha detto il sindaco di Noto – proveniente dall’estero: è asintomatica. Per quanto riguarda le altre persone che sono in quarantena fiduciaria, la maggior parte di esse ha eseguito i tamponi che sono risultati negativi”.