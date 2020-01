«La società ha lavorato per mettere a disposizione del tecnico una rosa all’altezza. Faremo in modo di concretizzare le occasioni che si presenteranno. Direttore sportivo? Si ringrazia un professionista come Nember ma ora si guarda avanti, abbiamo un dg che ha la qualifica di ds e un mister che ha scelto bene uomini che conosce bene». Queste le parole dell’amministratore delegato del Trapani, Paolo Giuliano, rilasciate ai microfoni di “Trapanichannel.it” in merito al ds della società granata.