Il giudice sportivo ha appena emesso le sue sanzioni per la scorsa giornata di Serie A. Tra queste spicca la stangata ad Ante Rebic e Gianluigi Donnarumma del Milan, il primo è stato squalificato per due giornate per espressioni ingiuriose e al secondo è stata inflitta un’ammenda da 10mila euro “per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento minaccioso e offensivo nei confronti dei componenti della panchina della Società avversaria, a uno dei quali rivolgeva un’espressione insultante; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale.

Gli squalificati per una giornata sono: il tecnico del Verona Ivan Juric oltre a Jun Cuadrado, Bruno Peres, Givanni Di Lorenzo, Kamil Glik, Gaston Ramirez e Pasquale Schiattarella.