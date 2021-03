Il figlio di Diego Armando Maradona fa discutere con le sue dichiarazioni contro la Juventus.

Ieri durante la puntata di Tiki Taka, Diego Armando Maradona Jr ha risposto alla domanda di Chiambretti che «Non allenerebbe la Juventus manco morto». L’ex Cervia ha poi precisato dicendo: «Era solo una battuta, fermo restando che ci sono diecimila squadre e non vedo perché dovrei allenare proprio i bianconeri. Poi non credo Agnelli mi prenderebbe…». Queste frasi non sono state per niente apprezzate dai tifosi juventini.