Per la manutenzione del Ponte Corleone è stato trovato un accordo tra il Comune di Palermo e l’Anas, a comunicarlo è stato il presidente di Ance Palermo, Massimiliano Miconi.

Di seguito le sue parole: “L’intesa raggiunta tra Comune e Anas sulle opere riguardanti i ponti Corleone e Oreto e lo svincolo Perpignano, da noi più volte auspicata, è finalmente una buona notizia e ci fa sperare che si possa dare un’accelerata a lavori che sono fondamentali per la viabilità in città e sopratutto per la sicurezza dei cittadini. Adesso è necessario procedere con celerità alla stesura del progetto integrato degli interventi ed affidarli subito alle imprese per aprire i cantieri affinché si risolva una questione che si trascina da troppo tempo tra gravi rinvii ed inutili rimpalli di responsabilità”.