È solo un’idea, ma presto potrebbe diventare realtà: Sebastian Giovinco può tornare in Italia, in Serie A. Dopo gli anni in Canada, in MLS, e quelli in Arabia Saudita, con l’Al-Hilal, Sebastian potrebbe riassaporare la competitività del campionato tricolore.

Servirebbe un investimento importante da parte del club e una sostanziosa riduzione dello stipendio da parte sua. Chi lo cerca? Il Genoa, secondo quanto riferito dal “Secolo XIX”. Sarebbe infatti uno dei nomi preferiti del futuro ds rossoblu Daniele Faggiano.