Potrebbe risolversi prima del previsto la questione relativa al passaggio di quote fra Maria Assunta Pintus ed il presidente Roberto Felleca; quest’ultimo, come riportato dalla pagina Facebook “TeleFoggia”, ha commentato l’intenzione della Pintus di rinunciare e vendere il proprio pacchetto di quote, cedendolo appunto al co-proprietario

“Al momento non ho ancora ricevuto nulla, ho appreso della volontà di Pintus di cedermi le quote dagli organi di stampa ed ho immediatamente dato mandato al mio legale di presentare la proposta di acquisizione delle suo quote al prezzo pattuito. Sono pronto in poche ore a bonificare il dovuto e a chiudere la vicenda”.