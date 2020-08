Giornata di incendi in provincia di Palermo. Stando a quanto riferito da “Palermotoday.it”, sono oltre 50 gli interventi per incendi di sterpaglie e nelle zone boschive eseguiti dai vigili del fuoco, impegnati da stamattina con tutte le squadre a disposizione. Le fiamme sono state registrate in località Pianetto a Santa Cristina Gela, Montemaggiore, Castronovo di Sicilia, nella zona dell’Acquapark di Monreale e nella frazione di San Martino delle Scale, in contrada Rossa a Misilmeri, ad Altofonte e Ciminna, dove il personale del 115 ha fatto evacuare alcune case a scopo precauzionale.