Un operaio forestale si è arrampicato su un balcone in una casa in fiamme e ha salvato quattro bambini intrappolati nell’incendio. Stando a quanto riferito da “Tgcom 24”, questo è quanto accaduto a Isnello, in provincia di Palermo. L’uomo è stato richiamato dalle grida disperate provenienti da un appartamento del centro storico, situato vicino a una chiesa dove si stava celebrando un funerale. Dopo l’intervento l’uomo è stato portato in ospedale per una ferita alla gamba. L’incendio è stato provocato da un cortocircuito, le fiamme sono divampate al piano terra dell’abitazione e si sono propagate al primo piano dove si trovavano tre sorelline e un loro cuginetto.