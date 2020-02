L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le parole di Ireneo Moscato, commerciante licatese, che si era detto disponibile a regalare dei carciofi ai tifosi palermitani che si sarebbero recati presso la propria rivendita. «È stato fatto con grande piacere – commenta il commerciante licatese – e devo dire che sono stati in tanti i tifosi rosanero che sono venuti ed ai quali abbiamo regalato il nostro carciofo. Una domenica di festa suggellata con la vittoria contro il Palermo, al quale auguriamo di vincere il campionato». Una festa, insomma, sia per le vie della città sia sugli spalti con i tifosi delle due squadre che hanno incitato i propri beniamini in maniera civile e senza sfottò. Significativa, a dimostrazione della maturità sportiva delle due tifoserie, il fatto che le squadre, al loro ingresso in campo anche per l’allenamento pre-gara, sono state accolte con gli applausi sia dagli ultras del Licata sia da quelli del Palermo – conclude il quotidiano -.