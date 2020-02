L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le parole del patron del Licata dopo la vittoria contro il Palermo. «Ci godiamo questa vittoria – commenta Enrico Massimino, patron del Licata – ancora per qualche giorno, ma quel che più rimane impresso è la grande cornice di pubblico che dimostra, per chi ne avesse bisogno, che in questa piazza si può fare il calcio che conta. Io – continua il patron licatese – è da quando sono arrivato a Licata che sostengo che questa città e questa tifoseria meritano di tornare a giocare in altre categorie».Nella sfida contro il Palermo, al termine del match, un gesto inusuale, che non si vede spesso da parte di un dirigente nei confronti dei tifosi. «È vero, risponde Massimino, ho voluto fare un inchino davanti ai nostri tifosi che sono stati encomiabili, per ringraziarli in qualche modo. Non potevo farlo singolarmente ed ho voluto farlo così per dimostrare la gratitudine dell’intera dirigenza». Contro il Palermo una festa dello sport, cominciata nella giornata di sabato, con tanti tifosi rosanero che sono arrivati a Licata e che passeggiavano tranquillamente con le loro sciarpe al collo. «È questo l’importante segnale che Licata ha dato all’intero movimento sportivo nazionale e regionale in particolare. È stata una grande giornata, culminata poi con la conquista dei tre punti che ci permettono di fare un passo in avanti verso la conquista della salvezza». La gente ha risposto, la città ha risposto, cosa succederà adesso? «Noi – conclude Massimino – già alcune settimane fa abbiamo detto che, se ci sono i presupposti necessari, siamo disponibili ad andare avanti ed alzare l’asticella. Adesso aspettiamo la decisione che verrà presa dall’amministrazione comunale in merito alla richiesta di affidamento del Dino Liotta». L’ultima battuta va di dovere all’organizzazione, impeccabile, nella gara contro il Palermo. «Il nostro presidente, Nico Le Mura, ha grandi dote per quanto riguarda questi eventi e lo ha dimostrato nella gara contro il Palermo. Ringraziamo le forze dell’ordine e quanti hanno consentito al normale svolgimento del match e questo dimostra che se si lavora in sinergia si può fare tanto». Le gare dalle forte emozioni non sono comunque finite per Enrico Massimino visto che domenica il Licata affronterà il Messina. «Tutti sanno quello che ci lega al Messina – commenta Massimino – ma al momento vogliamo goderci questa festa e da domani cominceremo a pensare alla prossima gara».