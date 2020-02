L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della situazione del Marsala. Tutto inutile. Si fa sempre più pesante la situazione in casa Marsala (adesso a -9 dal Castrovillari, vittorioso sul campo del San Tommaso) dopo il grave scivolone interno contro il Troina – si legge -, formazione che è riuscita ad imporsi nel finale per 1 a 0 sfruttando un disgraziato errore in uscita del marsalese Russo. La situazione sembra precipitata già dopo il match col Troina, affrontato in situazione di quasi emergenza alla luce delle assenze, oltre che del bomber Balistreri (sempre fuori rosa) e degli squalificati Candiano e Ferchichi, dell’infortunato Padulano (che dovrà star fuori ancora per altre due settimane), nonché dei vari Scalisi, Giambanco, Di Chiara e Pucci. Assenze pesantissime, alle quali adesso si aggiungerà purtroppo anche quella di Davide Lo Cascio, per il quale sembra inevitabile una squalifica dopo la clamorosa reazione avuta a fine partita nei confronti di Davide Boncore, tecnico del Troina, squadra in cui giocava fino all’apertura del mercato invernale prima di passare in azzurro – conclude il quotidiano -.