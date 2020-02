L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le parole dell’autore dell 1-0 nel match tra Licata e Palermo. Gabriele Daniello, esterno difensivo del Licata, classe 2000, nativo di Palermo, non poteva scegliere avversario migliore per segnare la sua prima rete in maglia gialloblu. Il giovane atleta licatese, alla sua prima stagione in riva al Salso, ha indossato per ben sette anni la maglia rosanero del Palermo e domenica, ironia della sorte, è stato proprio lui a sbloccare la gara con i rosanero con un euro gol che non ha lasciato scampo al portiere Pelagotti. «È stata una gioia indescrivibile dice -veder gonfiare la rete della porta del Palermo e tutti i miei compagni che correvano verso di me. Io ho evitato tutti e corso sotto la tribuna e davanti la panchina, dove sono stato raggiunto da tutti i miei compagni. Sono felice per il gol realizzato ma anche e soprattutto per la conquista dei tre punti che ci permettono di avvicinarci sempre più al nostro obiettivo che rimane la conquista della salvezza».