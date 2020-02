L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla del ko del Palermo a Licata. Il ko non ha portato “danni” visto che anche il Savoia è stato sconfitto dall’FC Messina, ma c’è un allarme. Le qualità il Palermo le ha – si legge – ma è carente di grinta in certi casi. Mancano quei giocatori che nelle difficoltà tirano fuori il carattere anche nelle giornate no. Licata è stato un campanello d’allarme, le ultime nove partite sono quelle che pesano di più.