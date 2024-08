Gioca Colpani? Io me ne vado: clamoroso in casa Fiorentina | Richiesta di cessione

Con l’arrivo di Colpani lo spazio in attacco diminuisce: chiesta la cessione di un veterano, clamoroso in casa Viola

La Fiorentina cambia volto, soprattutto in attacco. L’addio di Belotti, l’arrivo di Kean, e anche quello ormai ufficiale di Colpani, hanno dettato una rivoluzione tecnica a Firenze importante, e qualche vecchio pupillo di Italiano potrebbe iniziare a contemplare l’addio visto il poco spazio in avanti.

Il club ha già speso tanto sul mercato, considerando l’acquisto dell’ex Juve – un’operazione da circa 18 milioni di euro complessivi – e di Colpani che è arrivato con un prestito da 4 milioni di euro. Il flaco, fedelissimo del nuovo allenatore indosserà verosimilmente una maglia da titolare e il suo arrivo potrebbe mettere le valigie in mano a dei titolari.

In casa Viola, visti i soldi spesi e il mercato ancora lungo, si ragiona anche sulle cessioni dunque. Qualche esubero, ma anche i cosiddetti titolari, potrebbero portare cifre importanti nelle casse del club, per risanare i conti e intervenire ancora sul mercato in entrata.

Fiorentina, rivoluzione in attacco

In questo momento la cessione più importante in casa Viola rimane quella di Milenkovic, eterno promesso sposo delle big italiane, volato alla fine in Premier League al Nottingham Forest per 14 milioni di euro. Una cifra che è servita a finanziare i due colpi in entrata, ma che potrebbe non bastare a fare il decisivo salto di qualità sul mercato.

I soldi potrebbe portarli un titolare, che da qualche stagione è in bilico e perennemente tra le voci di mercato. Stiamo parlando di Nico Gonzalez, che quest’anno sulla fascia destra dovrà anche vedersela con Colpani per una maglia da titolare. La Fiorentina potrebbe anche pensare a una cessione.

Nico Gonzalez, incedibile al 99%

Il giocatore più rappresentativo del ciclo recente della Fiorentina potrebbe lasciare la Toscana. E’ lo scenario che potrebbe delinearsi in caso di offerta importante. Una soluzione che diventa sempre più concreta, adesso col cambio di allenatore e con una rivoluzione tattica in corso. Nico lo scorso giugno era stato definito da Pradè incedibile al 99%.

Sì, perché come affermato dallo stesso ds viola “nel calcio non si sa mai”. Ecco, quella valutazione di 40 milioni e quei rifiuti alle squadre inglesi degli scorsi mesi, potrebbero lasciare spazio all’addio dell’argentino. Il campione d’America con la selecion infatti adesso sarebbe valutato circa 35 milioni di euro e la Premier League rimane alla finestra. L’addio di Nico porterebbe soldi nelle casse della Fiorentina, utili per rifare il reparto offensivo, uno dei punti deboli della squadra.