“Abbiamo preso Xavi Simons”: accordo trovato in piena notte | Addio PSG, scelta la nuova squadra

Xavi Simons saluta il PSG. Il giocatore ha scelto la sua prossima squadra per il prossimo anno: “Ha deciso di venire da noi”.

Una delle stelle dell’Europeo appena concluso ha infiammato senza dubbio l’estate del calciomercato mondiale ed europeo. Di grande impatto, nonostante la non titolarità, Xavi Simons del Paris Saint Germain ha dimostrato di essere pronto per il grande salto, e dopo ormai 3 anni di professionismo lontano dalle giovanili, il classe 2003 è pronto a imporsi a livello internazionale.

Su di lui erano orbitate tantissimi top club, e la valutazione era lievitata in maniera incredibile fino a 80 milioni di euro. In queste ore il ragazzo ha preso la decisione ufficiale per la prossima stagione, sorprendendo per certi versi osservatori e squadra detentrice del cartellino.

Il giocatore infatti era rimasto in una sorta di limbo, tra PSG e Lipsia, squadra che lo scorso anno lo aveva accolto in prestito secco dai francesi. La decisone è stata presa di comune accordo con i parigini.

Xavi Simons, comunicato ufficiale

A comunicare ufficialmente la prossima destinazione del giocatore ci ha pensato l’allenatore del Lipsia, Marco Rose. Il tecnico ha affermato: “Rimane con noi. Vuole trascorrere un altro anno al Lipsia per diventare un giocatore di primo piano e assumersi maggiori responsabilità”.

Niente Bayern Monaco dunque, che aveva cercato il giocatore con forza in estate, ne Paris. Ma andiamo con ordine. Il 22enne era passato lo scorso anno nel 2023, in prestito ai tedeschi, dopo l’ottima stagione al PSV. Adesso i francesi proprietari del cartellino, hanno di fatto rinnovato il prestito annuale sottoscritto un anno fa con il Lipsia. Ecco la strategia del PSG per la stagione 2025.

Ritorno a Parigi nel 2025

Dopo una ottima stagione in Germania, il giovane era tornato a Parigi post Europeo. Un torneo giocato alla grande, nonostante i pochi minuti concessigli, con 1 gol e ben 3 assist messi a segno. Di fatto uno dei migliori dell’Olanda arrivata in semifinale a un passo dalla finale con la Spagna.

Il PSG, in cerca di fenomeni per sostituire Mbappé ha si fretta di chiudere colpi importati, ma è anche sicuro di avere grandi talenti giovani per il futuro. Xavi Simons è uno di questi, e dopo un altro anno in Bundesliga è pronto a tornare a casa per trovare un posto nel club proprietario del suo cartellino.