Corriere dello Sport: “Il Palermo in pressing sulla Juve per Hasa e Sekulov. Defrel, sì al Modena. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno di serie B.

Conclude tre intense settimane di lavoro il Catanzaro (la prima svolta in sede), tra consapevolezze e necessità che il mercato dovrà colmare, a meno di una settimana dalla prima uscita ufficiale in Coppa Italia in casa dell’Empoli. Mister Caserta e staff sono alle prese con tante valutazioni e relativi confronti col ds Polito. Aver blindato per un altro anno un calciatore da considerare ormai veterano giallorosso, il mediano Simone Pontisso (27), preceduto nei rinnovi da Biasci, Iemmello e Scognamillo, è certezza, alle viste ci sono le chiusure con altri protagonisti delle ultime stagioni (Brighenti, Situm e Pompetti), anche se la tifoseria che sta rispondendo presente con gli abbonamenti (4.500 numero destinato ad incrementarsi) attende novità dal mercato in entrata che potrebbero essere relative al centrocampista offensivo genoano Manolo Portanova (24), per il quale però è in ballo anche il rinnovo del prestito alla Reggiana. Sempre in chiave attacco non sono del tutto chiuse le possibilità col Vicenza per arrivare a Matteo Della Morte (24), dal momento che la voglia di disputare la serie B per l’attaccante è un forte incentivo.

Il Palermo insiste per Luis Hasa (20). I rosanero hanno intensificato il pressing per la mezzala della Juventus e sarebbero pronti a mettere sul piatto un’offerta importante oltre ad una percentuale in favore dei bianconeri in caso di futura rivendita. Per il centrocampo, intanto, c’è anche un’idea Lassana Coulibaly (28), in uscita dalla Salernitana. Profilo da tenere in considerazione nel caso in cui, in extremis, dovesse essere ceduto uno tra Vasic e Saric. La ricerca di rinforzi coinvolge anche il fronte offensivo. In attesa della fumata bianca per Stredair Appuah (20), esterno sinistro francese del Nantes, il Palermo prepara l’affondo per Nikola Sekulov (22), jolly di proprietà della Juventus. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Polonia, il 22enne difensore rosanero Patryk Peda (tornato alla base dopo il prestito alla Spal) andrà in prestito al Lechia Gdansk, squadra della massima divisione del campionato polacco.

Gregoire Defrel (33) è ai saluti: l’attaccante francese ha trovato l’intesa con il Modena, che è pronto ad accoglierlo e a regalargli una stagione nella quale ritroverà da avversario un pezzo importante del suo passato. Per la difesa c’è Matteo Lovato (24), nuovo obiettivo utile per puntellare la difesa dopo gli addii di Erlic (al Bologna) e quello probabile di Josh Doig (22), che ha mercato sia in Italia che all’estero (e anche Jeremy Toljan è sulla stessa lunghezza d’onda). Intanto il Bologna ha messo gli occhi anche su Kristian Thorstvedt (25), che nelle scorse settimane era stato accostato a Fiorentina e Atalanta. Si avvicina a grandi falcate il ritorno alla Reggiana di Manolo Portanova (24): trattativa con il Genoa ormai ai dettagli per il rinnovo del prestito del trequartista, che avrebbe accettato di ridursi l’ingaggio pur di tornare a vestire la maglia granata.