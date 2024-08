Corriere dello Sport: “Tre indizi bastano per formare una prova, il Palermo è pronto”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla prestazione del Palermo contro l’Oxford.

Tre indizi bastano per formare una prova: il Palermo è pronto per le prime gare ufficiali della stagione. Dopo avere battuto Monza e Leicester, i rosanero si sono imposti ieri in amichevole per 2-0 sul campo dell’Oxford United, squadra della B inglese. Le reti, entrambe nel secondo tempo, portano la firma di Saric e Insigne. Era una sorta di prova generale in vista della sfida di Coppa Italia a Parma e gli uomini di Dionisi, privi di Segre e anche di Lucioni out per una contusione al bacino, hanno mostrato ancora una volta segnali incoraggianti.

La squadra sta assimilando gli schemi del tecnico (positivo l’esordio dal primo minuto del centrocampista Blin) ed è a buon punto anche dal punto di vista della solidità difensiva come dimostra il terzo “clean sheet” di fila. Partita chiusa nella ripresa nel giro di 3 minuti: al 62’ sblocca il risultato Saric servito da Insigne. Che al 65’, di sinistro, mette il punto esclamativo. L’assist è di Brunori, entrato al posto di Henry.